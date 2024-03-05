العالم اليوم - ترامب يعزز تفوقه على هيلي.. ويفوز في داكوتا االشمالية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 مارس 2024 09:24 صباحاً - فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية داكوتا الشمالية، الإثنين، وفقا لتقديرات مركز إديسون البحثي.

ويأتي ذلك قبل سلسلة من المواجهات المعروفة باسم "الثلاثاء الكبير" والتي من المتوقع أن تعزز تفوقه في سباق نيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

وحقق ترامب فوزا مريحا في ولاية داكوتا الشمالية على نيكي هيلي، آخر منافسيه المتبقين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.

ومن المتوقع أن يهيمن ترامب على مواجهات، الثلاثاء، عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية وإحدى المناطق الأميركية في أكبر يوم في الانتخابات التمهيدية.

وحققت هيلي سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة أول انتصار لها في الانتخابات التمهيدية، الأحد، في واشنطن العاصمة، لكن لا يبدو أنها تتمتع بحظوظ في نيل ترشيح الحزب بعد فوز ترامب في أول 8 مواجهات، ومن المتوقع أن يواصل انتصاراته في جميع المواجهات المتبقية تقريبا.

ويركز ترامب على المنافسة الانتخابية المحتملة مع الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن في نوفمبر المقبل.