الجيش الأمريكي: الحوثيون يستهدفون سفينة حاويات في خليج عدن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 09:31 صباحاً - قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، إن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 مملوكة لجهة سويسرية وترفع علم ليبيريا في خليج عدن، أصاب السفينة ما تسبب في وقوع "أضرار"، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وأضافت القيادة المركزية في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، أن "التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات بين أفراد طاقمها، ولم تطلب السفينة المساعدة وواصلت طريقها".

وفي السياق، قال الجيش الأمريكي، إنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت تمثل "تهديدًا وشيكًا" للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية بالمنطقة.