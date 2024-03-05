العالم اليوم - بعد صعود تاريخي.. مؤشر نيكي الياباني يُقلم مكاسبه

انتم الان تتابعون خبر بعد صعود تاريخي.. مؤشر نيكي الياباني يُقلم مكاسبه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 مارس 2024 11:18 صباحاً - عوض المؤشر نيكي الياباني معظم خسائره المبكرة ليغلق مستقرا الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتراجعة بعد هبوط المؤشر من مستوى قياسي مرتفع.

وهبط المؤشر بنسبة 0.03 بالمئة إلى 40097.63 نقطة، مقلصا معظم خسائره التي بلغت 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول "أعاد المستثمرون شراء الأسهم المنخفضة. وبشكل عام، كانت السوق مستقرة. هبط المؤشر نيكي اليوم فقط لأن الأسهم التي رفعت المؤشر تراجعت".

وبعد خمسة أسابيع متتالية من تحقيق المكاسب، اخترق المؤشر نيكي مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى الاثنين وارتفع بنحو 20 بالمئة منذ بداية العام.

ونزل سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق بنسبة 2.64 بالمئة وكان الأكثر تأثيرا على المؤشر نيكي، في حين عكس سهم طوكيو إلكترون مساره ليغلق مرتفعا بـ 0.41 بالمئة ويصبح أكبر داعم للمؤشر.

وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تشيباجين لإدارة الأصول "باع المستثمرون الأسهم المرتبطة بالرقائق، والتي تم شراؤها بكثرة خلال الارتفاع بعد انخفاض وول ستريت ليلا".

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة على تراجع الليلة الماضية مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس.

وقلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.5 بالمئة عند 2719.93 نقطة.

وارتفع سهم أوباياشي 18 بالمئة بعد أن رفعت شركة المقاولات العامة توقعاتها لتوزيعات الأرباح.

وصعد قطاع البناء 2.96 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 في بورصة طوكيو.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.25 بالمئة بعد أن قالت إن مبيعات متاجرها الحالية في فبراير ارتفعت 7.2 بالمئة عنها قبل عام.

ومن بين مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 124 سهما وانخفض 99، في حين استقر سهمان.