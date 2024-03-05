العالم اليوم - رويترز: بنك الدوحة يسعى لجمع 500 مليون دولار من إصدار سندات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 مارس 2024 01:25 مساءً - أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، الثلاثاء، أن بنك الدوحة، الذي يملك جهاز قطر للاستثمار حصة أغلبية فيه، حدد السعر الاسترشادي الأولي لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار.

ووفقا للوثيقة، تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي لبيع السندات ذات الأولوية في السداد غير المضمونة المقومة بالدولار لأجل خمس سنوات عند قرابة 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وجاء في الوثيقة أنه تم تعيين باركليز والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وميزوهو وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد للعمل كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

وجمع بنك قطر الوطني، أكبر بنوك قطر، الشهر الماضي مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.