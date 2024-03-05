العالم اليوم - الصحة العالمية: سوء التغذية "متفاقم" في هذا الجزء من غزة

انتم الان تتابعون خبر الصحة العالمية: سوء التغذية "متفاقم" في هذا الجزء من غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 مارس 2024 01:25 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن سوء التغذية "متفاقم بشكل خاص" في شمال قطاع غزة.

وأفاد ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية بأن "الوضع متفاقم بشكل خاص في شمال غزة".

وأضاف أن طفلا واحدا من بين كل 6 أطفال دون الثانية من العمر يعاني من سوء تغذية حاد في شمال القطاع.

وأوضح: "كان هذا في يناير، لذا من المرجح أن يكون الوضع أسوأ اليوم".

وقبل أيام قالت مصادر طبية في غزة، إن نصف مليون فلسطيني بشمال غزة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.

وأضافت أن إسرائيل تضع سكان قطاع غزة في مثلث الموث المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة، مضيفة أن استمرار الحرب في قطاع غزة يعني مزيدا من الإبادة الجماعية.