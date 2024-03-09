نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تظاهرات في تل أبيب احتجاجا على حكومة نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت تظاهرات في تل أبيب احتجاجا على حكومة نتنياهو وللمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وفي فبراير الماضي، أعلن مسؤولون إسرائيليون، السبت، أنّ تل أبيب تستعد لإرسال وفد إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن أسراها في قطاع غزة.

ونقل موقع "واللا" العبري، عن مسؤولين لم يسمهم، قولهم إنه من المتوقع أن يصل رئيس "الموساد" دافيد برنياع، ورئيس "الشاباك" رنين بار، واللواء في الجيش نيتسان ألون، الأسبوع المقبل، إلى القاهرة، للاجتماع مع مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين، لبحث الإفراج عن المحتجزين في غزة.

