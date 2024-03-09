نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الدول التى علقت دعمها للأونروا بصدد مراجعة قرارها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن تفاؤل حذر حيال إمكانية معاودة الوكالة الاعتماد على الدعم الدولي مرة أخرى.

وقال لازاريني، في تصريحات لمحطة "آر تي إس" السويسرية، اليوم السبت: "أشعر أن العديد من الدول التي قررت تعليق دعمها المالي هي الآن بصدد مراجعة موقفها".

كانت وكالة الأونروا تعرضت لانتقادات قوية من جانب إسرائيل، التي اتهمت بعض موظفي الوكالة الأممية بدعم حركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، ووعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتوضيح الشامل لهذه الاتهامات.

وأنهت الوكالة تعاونها مع العديد من الموظفين.