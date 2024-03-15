نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الطريقة المصرية.. عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومشاهد لعرسان استهلّوا زفافهم بالتصويت في الانتخابات الروسية، لاختيار رئيس للبلاد يكونون آمنين على مستقبلهم وأبنائهم في ظله.

وتوجهت مجموعة من العرسان إلى مركز الاقتراع رقم 207 في مدينة كوستروما في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وبعد التصويت توجهوا إلى المحكمة لتسجيل زواجهم.

وقالت لجنة الانتخابات الإقليمية: "اليوم اتخذ ناخبونا العرسان قرارا مهما مرتين، حيث صوتوا وسجلوا عقود زواجهم".

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

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