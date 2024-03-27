العالم اليوم - مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية ترتفع في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 مارس 2024 06:28 مساءً - ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام ارتفعت بواقع 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.

وأردفت قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 147 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.9 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تزيد 1.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.3مليون برميل مقارنة بتوقعات بأن ترتفع 0.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.12 مليون برميل يوميا.