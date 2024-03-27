العالم اليوم - تراجع أسعار النفط يهبط بأسواق المنطقة.. والسوق السعودي يرتفع

انتم الان تتابعون خبر تراجع أسعار النفط يهبط بأسواق المنطقة.. والسوق السعودي يرتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 مارس 2024 06:28 مساءً - تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأربعاء، بفعل هبوط أسعار النفط في الوقت الذي أثر فيه ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة على ثقة المتعاملين، لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه العام وأغلق على ارتفاع.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، لليوم الثاني على التوالي بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط مؤشرات على أن المنتجين الرئيسيين لن يغيروا على الأرجح سياسة الإنتاج في اجتماع مقرر الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 1250 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 0.8 بالمئة إلى 85.58 دولارا للبرميل.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2 بالمئة بعد خسارة لثلاث جلسات متتالية، مع مكاسب في معظم الأسهم.

وربح سهم كل من التعدين العربية السعودية ثلاثة بالمئة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام 5.7 بالمئة.

ومن بين الأسهم الرابحة أيضا، ارتفع سهم شركة المطاحن الحديثة 30 بالمئة في اليوم الأول من تداوله، ليغلق عند 62.4 ريال مقابل سعر الاكتتاب العام عند 48 ريالا.

بينما هبط المؤشر القطري بنسبة 0.7 بالمئة إلى 9958 نقطة، في أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر ونصف، مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وخسر سهم بنك قطر الوطني 0.6 بالمئة، كما نزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.9 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي وأغلق منخفضا 0.5 بالمئة، مع تراجع سهم الدار العقارية 2.1 بالمئة وبنك أبوظبي الأول 1.8 بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق متراجعا 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.9 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع في جميع الأسهم.

وتراجع سهم إي.فاينانس 11.6 بالمئة، وسهم البنك التجاري الدولي 1.6 بالمئة.