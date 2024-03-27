ترامب يحث إسرائيل على وقف الحرب في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 مارس 2024 06:35 مساءً - حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإسرائيليين من أنهم يفقدون الدعم الدولي للحرب في غزة، مجددا دعوته إلى إنهائها.

وقال ترامب في مقابلة الاثنين مع صحيفة "يسرائيل هيوم": "عليكم إنهاء الحرب.. يجب أن تنجزوا الأمر.. يجب أن تنتهوا منها". وأضاف ترامب أن "على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنها تخسر الكثير من العالم، وتخسر الكثير من الدعم، وعليها أن تنتهي، وعليها أن تنجز المهمة. كما عليها أن تصل إلى السلام، وأن تعيش حياة طبيعية هي والجميع".

وقال ترامب إنه كان سيرد على هجوم حماس في 7 أكتوبر "بنفس الطريقة" التي ردت بها إسرائيل، لكنه أعرب عن قلقه بشأن مشهد الحرب التي أدت فيها الضربات الإسرائيلية إلى تدمير جزء كبير من غزة. وعزا ترامب ارتفاع منسوب معاداة السامية في الولايات المتحدة، إلى صور الدمار في غزة بسبب الحرب المستمرة، وقال: "لا ينبغي للجيش الإسرائيلي الاستمرار في نشر لقطات لضرباته".

وقال ترامب "إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا جدا من خلال نشر هذه الصور الفظيعة". كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب هجوم حماس، وادعى أن الهجوم وقع "لأنهم لا يحترمونه"، وقال إن "حماس لم تكن لتنفذ هذا الهجوم أبدا لو كنت هناك. لأنهم كانوا يعلمون أنه ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية".