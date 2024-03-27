نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن المغربي يصادر كمية ضخمة من المخدرات في مراكش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت عناصر الشرطة المغربية بولاية أمن مراكش من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، وحجز كمية ضخمة من المخدرات.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "عناصر الشرطة بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نجحت يوم أمس الثلاثاء، في توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية".



وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن "حجز طن و55 كيلوغراما من مخدر الكيف و260 كيلوغراما من التبغ المهرب، فضلا عن 38 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من مبيعات هذا النشاط الإجرامي".



وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.