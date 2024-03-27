الخارجية الأمريكية : المسائل العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الأصعب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 مارس 2024 07:32 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بشأن الرهائن في غزة انتهت أو وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، إن المسائل العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هي الأصعب وبها النسبة الأكبر من الخلاف بين إسرائيل وحماس.

وأضاف ميلر أن واشنطن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وتابع: "لا نريد إطالة أمد الحرب في غزة يوما واحدا ونسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، إنها أبلغت الوسطاء أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري بشأن وقفل شامل لإطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها الرسمية على تليجرام: "قد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل ، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال الإسرائيلي لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا وهي ( وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى).