رئيسة وزراء لاتفيا: حلف الناتو ليس مستعدا لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 مارس 2024 09:31 مساءً - قالت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليسوا مستعدين للموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأوضحت سيلينا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: "فيما يتعلق بنشر القوات العسكرية في أوكرانيا، أعتقد أننا كأعضاء في الناتو لسنا مستعدين للقيام بذلك".

ووفقاً لرئيسة وزراء لاتفيا، فإن مبادرة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "لم تكن مدروسة جيداً لأن المناقشات لا تزال مستمرة".