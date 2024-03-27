رئيس البرلمان العربي يهنئ شارومبيرا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للبرلمان الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي السيد شيف فورتشن شارومبيرا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان الأفريقي، مؤكدًا أن إعادة انتخابه بالتزكية يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها بين أعضاء البرلمان الأفريقي، والتي جاءت تقديرًا لجهوده الكبيرة والمشرفة في تعزيز مسيرة العمل البرلماني، وحرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية للبرلمان الأفريقي على المستويات الإقليمية والدولية.

كما أكد "العسومي"، حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع برلمان عموم إفريقيا، على نحو يحقق الدعم المتبادل للقضايا التي تهم كلا الطرفين في المحافل الدولية المختلفة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا الرئيسية التي تم الاتفاق عليها في اللقاءات السابقة التي جمعت بين الجانبين، بما يخدم القضايا العربية والأفريقية ويحقق مصالح الشعبين العربي والأفريقي، متمنيًا لمعاليه السداد والتوفيق في مهامه الموكلة إليه.

