البيت الأبيض: نعمل على تحديد موعد للاجتماع مع إسرائيل بشأن العملية العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 مارس 2024 10:32 مساءً - أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحديد موعد للاجتماع مع إسرائيل بشأن العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أكد سامح شكري وزير الخارجية، لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون، رفض القاهرة التهجير القسري للفلسطينيين وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية؛ إضافة إلى رفض القاهرة القاطع لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح شكري، خلال مكالمة هاتفية لنظيره البريطاني مواصلة مصر جهودها لتسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة.