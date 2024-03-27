نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن إسقاط 16 صاروخا أوكرانيّا فوق مقاطعة بيلغورود الروسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن منظوماتها الدفاعية الجوية أسقطت 16 قذيفة أطلقتها القوات الأوكرانية من راجمات "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الوزارة: "تم التصدي لمحاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية اليوم في نحو الساعة 20:30 باستخدام راجمات "فامبير"، ودمرت منظومات الدفاع الجوية 16 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود".

وصرحت الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 18 قذيفة من راجمات "فامبير" أطلقها الجيش الأوكراني على بيلغورود الليلة الماضية.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.