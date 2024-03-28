العالم اليوم - مسلسل "صاير صاير 5".. مرآة تعكس الواقع الليبي في قالب كوميدي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 04:21 صباحاً - يأخذ مسلسل "صاير صاير 5" المشاهد في رحلة عبر المدن الليبية الساحرة ليتناول الواقع الليبي بكل تفاصيله مجسدا الصراعات والتحديات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية ضمن إطار كوميدي ساخر.

ويعكس مسلسل "صاير صاير 5" صورة حية عن الحياة المعاصرة داخل المجتمع الليبي، ويقدم قصصا ملهمة ومشوقة تلامس قلوب المشاهدين، وتعبر عن آمالهم وأحلامهم من خلال حلقات منفصلة تستعرض عدة قضايا مختلفة بحس فكاهي.

واستطاع الكاتب الليبي شريف الشريف، الذي يعد واحدا من أبرز الأصوات الأدبية المؤثرة في الساحة الثقافية الليبية بأسلوبه الفريد ورؤيته العميقة من أن يحدث صدى واسعا من خلال مسلسل "صاير صاير"، الذي يعتبر من إنتاجات الدراما الليبية البارزة لأنه يسلط الضوء على جوانب متعددة من الواقع الليبي مقدما تجربة درامية غنية ومتكاملة على مدار الـ5 أجزاء التي قدمها على الشاشة الصغيرة.

وفي حديثة لموقع "دوت الخليج " كشف الشريف تفاصيل العمل الذي يتناول شكلا جديدا للدراما في الفن الليبي، مؤكدا أن المسلسل يحمل اسما يعبر عن محتواه، ويتوافق مع الواقع والقضايا الاجتماعية التي تحدث في المجتمع الليبي.

وحسبما كشف الشريف، يناقش العمل الأحداث والقضايا الاجتماعية بطريقة تحمل جزءا من الكوميديا مما يجعل المشاهدين يتفاعلون مع القصص ويرون انعكاسا لتجاربهم الشخصية في الحلقات.

وفي حلقات منفصلة متصلة، يقول الشريف، إن المسلسل يقدم قصصا مختلفة تعكس التحديات والقضايا التي تواجهه الليبيين في مختلف مناحي الحياة، مثل معاناة المواطنين في القطاع الصحي، والتقصير في توفير العلاج لمرضي الأورام والفشل الكلوي وصعوبة تحمل تكاليفه.

كما ناقشت إحدى الحلقات المشكلات التي يواجهها بعض الأشخاص في البحث عن فرص عمل، وكذلك التحديات التي تنشأ نتيجة المحسوبية بالتدخل الشخصي في العمل وتأثيره على عمليات التوظيف، وصولا إلى أهم وأبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتي تؤثر على العديد من الأفراد والمجتمعات وهي البطالة.

ووفق الشريف فإن العمل يوجه عددا من الرسائل والتي يمكن أن تكون سببا في إلهام الكثيرين وتشجيعهم على التفكير في حلول لهذه المشكلات.

جدير بالذكر أن "صاير صاير" من تأليف شريف الشريف، وإخراج أيمن القدار، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما ومنهم أصيل بحير، مهيبة نجيب، صلاح الأحمر، بسمة الأطرش، أحمد كعيب.