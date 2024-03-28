الوزير المفوض بالسفارة الأمريكية: نسعى بالتعاون مع مصر لإحلال السلام بالشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أكد روبن هاروتونيان الوزير المفوض للشؤون الثقافية والإعلامية بالسفارة الأمريكية لدى مصر على أن الولايات المتحدة تعمل بجد مع الشركاء في مصر من أجل تحقيق السلام.

جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي الذي أقامه مسؤول الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية وقرينته على شرف الصحفيين المصريين.

وأشار إلى البرامج التي تنفذها السفارة الأمريكية، من خلال برامج الدبلوماسية العامة، مثل صندوق السفير للحفاظ على الثقافة، وفولبرايت وغيرها من برامج التبادل التي ترعاها الحكومة الأمريكية.

وأشاد بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في العديد من المجالات بما في ذلك على المستوى الثقافي.. مشيرا في هذا الصدد إلى مشروعات التعاون الثقافية ومن بينها افتتاح مسجد وضريح الإمام الشافعي، ودعم الولايات المتحدة للفنانين الشباب.

كما أشاد هاروتونيان بالصحفيين المصريين في تغطية الأحداث وعلاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال التعليم والبرامج التعليمية والتدريب وتنمية المهارات، مشيرا إلى برامج التبادل الطلابي والثقافي وفرص التعليم في الولايات المتحدة.

واستعرض روبن هاروتونيان الدور الكبير الذي يقوم به المركز الثقافي الأمريكي في مصر.. موضحا أنه تم تدريب 23 ألف شخص ودعم مهاراتهم لتعزيز فرصهم وإعدادهم لسوق العمل.

وقال الدبلوماسى الأمريكي إنه بالعمل معا يمكن بناء عالم أفضل لنا جميعًا.. معربا عن الشكر لفريق العمل بالسفارة والذي يعمل على توطيد العلاقات بين البلدين.

وأشاد بما تملكه محافظة الإسكندرية من مقومات ثقافية "نابضة بالحياة"، ما حدا بالسفيرة الأمريكية تكرار زيارتها للمدينة مرتين، منذ وصولها إلى مصر خلال نوفمبر الماضي، وكذلك الزيارة التي قام بها نائب رئيس البعثة الأمريكية سيديريس إلى الإسكندرية، الأسبوع الماضي، لاستضافة حفل إفطار ولقاء عدد من الشخصيات.

وروى روبن هاريتونيان، انطباعاته لدى زيارته الإسكندرية، قائلا "في كل مرة أزور الإسكندرية، يصعب علي ألا أشعر بالتواضع أمام تاريخ هذه المدينة القديم وثقافتها النابضة بالحياة، من مكتبة الإسكندرية إلى المتحف اليوناني الروماني إلى البحر الأبيض المتوسط الجميل والأسماك والمأكولات البحرية المذهلة - الإسكندرية لن تخيب ظنك أبدا".

واستعرض الوزير المفوض بالسفارة الأمريكية، المشاريع التي قامت السفارة برعايتها في الإسكندرية - خلال العام الماضي - حيث معرض لأعمال المصور الراحل فاروق إبراهيم، والذي كشف النقاب عن صور فريدة للرئيس الأمريكي جيمي كارتر والرئيس المصري الراحل أنور السادات، بالإضافة إلى مجموعة نادرة صور لزيارة الرئيس كارتر إلى الإسكندرية، "وركننا الأمريكي الواقع في مبنى أميديست".

وشدد بالقول "لدينا الطاقة والموارد اللازمة للدخول في شراكة مع الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية ومع مؤسسات الإسكندرية الأخرى، لخلق فرص اقتصادية، ودعم تمكين المرأة"، مؤكدا التزام السفارة الأمريكية ببناء "علاقات أقوى مع الأشخاص والمؤسسات في الإسكندرية".

وفي سياق مختلف، قال الوزير المفوض للشئون الثقافية والإعلامية بالسفارة الأمريكية "خلال شهر السلام المقدس هذا.. أود أن أؤكد أننا نحقق الاستقرار إلى جانب العمل الجاد من أجل السلام جنبا إلى جنب مع شركائنا المصريين"، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى القاهرة - الأسبوع الماضي - لمناقشة المقترحات في غزة لوقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.