نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباكات مسلحة بعد اكتشاف قوات خاصة إسرائيلية في جنين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم جنين بالضفة الغربية بعد اكتشاف فلسطينيين تسلل قوات خاصة إسرائيلية، حسب وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي دفع بعشرات الآليات ترافقها جرافات إلى جنين المدينة والمخيم بعد افتضاح أمر القوة الخاصة.

وأشارت إلى تمركز قناصة إسرائيليين على أسطح البنايات، فيما داهم الجنود عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.

ولم تشر الوكالة إلى طبيعة الاشتباكات أو الجهة التي تشتبك مع القوة الإسرائيلية، لكنها أشارت إلى استهدافها بوابل نيران كثيف في خضم اشتباكات وصفتها بأنها ضارية في المخيم.

وقالت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء إن المسلحين استهدفوا أيضًا القوة الإسرائيلية بعبوات محلية الصنع في جورة الذهب بمخيم جنين.

وأشارت إلى تفعيل صافرات الإنذار في مخيم جنين بعد تسلل القوة الإسرائيلية الخاصة.