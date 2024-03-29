نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار في إطار برنامج مع البنك الدولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال دينيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تلقت شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تمويل مع البنك الدولي.

وكتب شميهال على منصة إكس "984 مليون دولار تأتي من اليابان و516 مليون دولار من المملكة المتحدة. وستغطي الأموال الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية وجهود إعادة الإعمار".

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، صباح اليوم الجمعة، أن هجومًا صاروخيًا شنته القوات الروسية ليلة أمس أدى إلى تدمير البنية التحتية للطاقة في مناطق دنيبروبتروفسك وفينيتسا وإيفانو فرانكيفسك ولفيف وتشيركاسي وتشيرنيفتسي.

وذكر شميهال، في منشور عبر موقع "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "واصلت روسيا الليلة الماضية هجماتها ضد نظام الطاقة الأوكراني، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية في مناطق دنيبروبتروفسك وفينيتسا وإيفانو فرانكيفسك ولفيف وتشيركاسي وتشيرنيفتسي".

وأضاف أن هذه الهجمات أسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق سكنية بينما لا يزال مستمرًا في بعض المؤسسات الحيوية، وقال: "تحتاج أوكرانيا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان سلامة مواطنيها. وهذا هو الموضوع الرئيسي للمناقشة مع شركائنا الدوليين".