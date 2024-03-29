نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: استهداف مجموعة جنود إسرائيليين تحصنت داخل منزل غربي خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهدافها لمجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG"، في محيط مستشفى ناصر غربي مدينة خان يونس بغزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر كشاهد من "استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" في محيط مستشفى ناصر غربي مدينة خان يونس".

وقالت "القسام في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم".

وأمس الخميس، أعلنت "القسام" أنها فجرت منزلا تم تفخيخه مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شمالي مدينة خان يونس بجنوب غزة.

من جهته، يفيد الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي بأن عدد القتلى في صفوفه بلغ 597، بينهم ضباط وجنود، منذ 7 أكتوبر، وسط استمرار الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية بمناطق مختلفي في قطاع غزة.

