العالم اليوم - مفاجأة.. ألونسو يحدد مستقبله ويصدم ليفربول وبايرن ميونيخ

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة.. ألونسو يحدد مستقبله ويصدم ليفربول وبايرن ميونيخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 06:28 مساءً - فجر الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي تترقب عدة أندية من كبار أوروبا التعاقد معه، وعلى رأسها ليفربول وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

ويعتبر تشابي ألونسو أكثر المدربين تألقا هذا الموسم، بسبب نتائجه المذهلة مع نادي باير ليفركوزن الألماني، حيث يتصدر الدوري الألماني دون أي هزيمة، كما يواصل مسيرته دون هزائم في بطولتي الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وكانت أندية بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، تترقب التوقيع معه، في حال قرر مغادرة ليفركوزن الموسم المقبل.

مفاجأة بشأن مستقبل ألونسو

وكشف الصحفي رومانو المفاجأة، الجمعة، بإعلانه أن ألونسو سيستمر مع ليفركوزن لعام إضافي، مع إعلان رسمي مرتقب بالبقاء.

يذكر أن بقاء ألونسو حتى صيف 2025، يعني أنه سيتم تفعيل "الشرط الجزائي" لكسر العقد، مما سيتيح لألونسو الانتقال في حال دفع أي ناد الشرط الجزائي المحدد.

وأشارت التقرير أن ألونسو بدأ بالتخطيط بالفعل لسوق انتقالات ليفركوزن للصيف المقبل، حيث يتطلع لخوض تجربة دوري أبطال أوروبا لأول مرة كمدرب.

هذا الخبر سيعني أن على ليفربول وبايرن ميونيخ البحث عن مدرب آخر، الموسم المقبل، وتحطيم آمالهما بالتوقيع مع ألونسو.