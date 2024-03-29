العالم اليوم - إنتاج النفط الخام الأميركي يتراجع خلال شهر يناير الماضي

انتم الان تتابعون خبر إنتاج النفط الخام الأميركي يتراجع خلال شهر يناير الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 06:28 مساءً - تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في يناير إلى 12.533 مليون برميل في اليوم، بتراجع ستة بالمئة عن ديسمبر، بعد طقس بارد عطل بعض الإنتاج.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الجمعة، أن إنتاج النفط الخام في تكساس انخفض أيضا في يناير إلى 5.361 مليون برميل في اليوم، في نزول بنحو خمسة بالمئة عن الشهر السابق، وانخفض الإنتاج في نورث داكوتا نحو 13 بالمئة إلى 1.122 مليون برميل في اليوم.

وكانت مخزونات النفط الخام والبنزين في قد ارتفعت الولايات المتحدة، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام ارتفعت بواقع 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.

وأردفت قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 147 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.