125 ألفًا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

125 ألفًا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصىأدى 125 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على مدينة القدس، وفقا لدائرة أوقاف القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة، وعزّزت من وجودها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة المقدسة، ودققت في هوياتهم.

كما منعت المئات منهم من الوصول إليها لأداء صلاة الجمعة، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وقد أدى مئات الفلسطينيين الصلاة في الشوارع، قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جُلهم من المسنين.