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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| مسؤول أميركي يحذر: احتمالية حدوث مجاعة في بعض مناطق شمال غزة، مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أبلغ وكالة رويترز يوم الجمعة أن المجاعة تشكل تهديدًا واقعيًا وأن وجودها يُعتبر "محتملًا بشدة" في بعض المناطق، على الأقل في شمال قطاع غزة.

وأضاف أن نقص الشاحنات يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في هذا القطاع الذي يعاني من الكثافة السكانية ويخضع لحصار إسرائيلي.

المجاعة تشكل خطرًا كبيرًا في منطقتي الجنوب والوسط بقطاع غزة

وفقًا للمسؤول الكبير، الذي طلب عدم الكشف هويته، قال: "نستطيع أن نقول بثقة إن المجاعة تشكل خطرًا كبيرًا في الجنوب والوسط، ولكنها غير موجودة ومع ذلك، في الشمال، تشكل المجاعة خطرًا ويُعتبر وجودها "محتملًا بشدة" في بعض المناطق على الأقل. هذا يفسر الحاجة الملحة لنقل البضائع والمواد الغذائية بشكل واسع إلى الشمال".

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر تصنيف عالمي للأمن الغذائي بدعم من الأمم المتحدة تحذيرًا من اقتراب المجاعة، حيث توقع أن تندلع في شمال قطاع غزة في مايو، ويمكن أن تتسع الأزمة لتشمل القطاع بأكمله بحلول يوليو.

تجاوز سوء التغذية ونقص الأمن الغذائي مستويات المجاعة في شمال قطاع غزة

ووفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن سوء التغذية ونقص الأمن الغذائي قد تجاوزا مستويات المجاعة في شمال قطاع غزة، كما يتوقع أن تتجاوز معدلات الوفيات الناجمة عن الجوع هذه المستويات أيضًا.

وأشار المسؤول إلى أن عدد الشاحنات التي توزع المساعدات في جنوب ووسط قطاع غزة تجاوز نحو 200 شاحنة يوميًا، وهذا يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالشهر الماضي، لكن ما زال هناك حاجة ماسة للمزيد.

وأضاف المسؤول: "يتعين تلبية الاحتياجات الغذائية الكاملة لسكان غزة من جميع الأعمار، وهذا يشمل أكثر من مجرد الحد الأدنى من مستوى التغذية الضروري للبقاء على قيد الحياة". وأوضح أن سوء التغذية ومعدل الوفيات بين الرضع والأطفال يمثلان مشكلة كبيرة تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأكمل قائلًا: "يجب معالجة هذه المشكلة من خلال تقديم مساعدات إضافية وضمان توفير النوع الملائم من المساعدات".