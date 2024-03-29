العالم اليوم - ستاندرد اند بورز 500 يسجل أفضل أداء بالربع الأول في 5 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 09:24 مساءً - سجل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأميركي أقوى أداء بالربع الأول منذ خمس سنوات، رغم الأداء المتواضع بآخر جلسات الأسبوع الجاري، الخميس، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية.

وتباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر فبراير الماضي بشكل طفيف إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021، وذلك بعد أن عدلت البيانات النسبة المُسجلة خلال شهر يناير.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ خلال فبراير الماضي إلى 2.8 بالمئة، بشكل يتوافق مع التوقعات.

وعدلت البيانات النسبة المسجلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي في شهر يناير الماضي بالرفع إلى 2.9 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في قراءة سابقة.

تحركات الأسهم

خلال أسبوع، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.24 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5254.35 نقطة، إلا أنه سجل ارتفاعا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.16 بالمئة.

إلا أن المؤشر "ناسداك" المجمع قد تراجع في أسبوع بنسبة 0.14 بالمئة، ليصل إلى 16379.46 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاعا فصليا بنسبة 9.11 بالمئة.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى مستوى 39807.37 نقطة، وبلغت نسبة ارتفاع المؤشر خلال الربع الأول من العام الجاري 5.62 بالمئة.