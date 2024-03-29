نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القيادة المركزية الأمركية تعلن تدمير 4 مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمركية، فجر الجمعة، عن تدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه سفينتين في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية على منصة "إكس" إنها حيدت أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن.

وأضافت أن المسيّرات كانت تستهدف سفينة حربية أمركية رى تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن ضمن منطقة البحر الأحمر، ما استدعى الدفاع عن النفس.

وأشارت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".

وأوضحت أنه يتم اتخاذ تلك الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".