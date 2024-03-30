‏الشرطة الهولندية تعلن تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم في ملهى ليلي واعتقال المشتبه فيه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏الشرطة الهولندية، تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم في ملهى ليلي واعتقال المشتبه فيه.

وكانت ‏الشرطة الهولندية، أعلنت احتجاز عدة رهائن في بلدة إيده، وفقا لوسائل إعلامية.

وقد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.