استشهد 5 أشخاص خلال فوضى تخللت توزيع مساعدات في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - استشهد 5 أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق للنار وتدافع أثناء توزيع مساعدات إنسانية فجر اليوم السبت في شمال قطاع غزة المهدد بالمجاعة، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة لتوزيع المساعدات في الظلام قبيل دوت الخليج، فيما كان يسمع صراخ الناس ودوي إطلاق النار كان بعضه تحذيريا، وفق شهود عيان.

وووقع الحادث بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية، التي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.

وشهد دوار الكويت الكثير من الحوادث خلال عمليات توزيع سادتها الفوضى وأدت إلى سقوط قتلى، كالحادث الذي وقع في 23 مارس عندما اتهمت حماس الجيش الاسرائيلي باطلاق النار على حشد ينتظر المساعدات وقتل 21 شخصا، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي.

وحذر تقرير أممي في 19 مارس من أن نصف سكان غزة يعانون من جوع "كارثي"، وتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت".

وقدر التقرير عدد الذين يواجهون ظروفا قاسية بنحو 1.1 مليون فلسطيني أي نصف سكان القطاع.