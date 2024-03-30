الشرطة الهولندية تنجح في تحرير رهائن بعد احتجازهم لعدة ساعات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 05:29 مساءً - أعلنت الشرطة الهولندية، عن إنتهاء عملية احتجاز رهائن استمرت عدة ساعات في بلدة إيده.، دون سقوط ضحايا، وذلك بعدما تم إطلاق سراح جميع المحتجزين واعتقال المشتبه به.

إطلاق سراح الرهائن في هولندا

وقالت الشرطة الهولندية في بيان اليوم السبت:" إنه تم إطلاق سراح آخر رهينة للتو. وأُلقي القبض على شخص واحد... لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات في هذا الوقت".

وأكدت تقارير إعلامية أن "رجلًا خرج من الملهى الليلي رافعًا يديه ثم ألقت الشرطة القبض عليه ووضعته في سيارة تابعة لها".

وذكرت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أرسلت عدة وحدات من القوات الخاصة إلى الموقع، وهو مبنى يقع وسط مدينة إيده، للتعامل مع احتجاز الرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت الشرطة الهولندية، في بيان عن احتجاز عدة رهائن في بلدة إيده.

احتجاز عدد من الرهائن في هولندا

ولم تكشف الشرطة الهولندية في بيانها عن عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم، أو سبب الاحتجاز والجهة التى قامت باحتجاز الرهائن، مضيفة "أنه تجري عملية احتجاز رهائن مرتبطة بعدد من الأشخاص ".

وأكدت الشرطة الهولندية في بيانها، أنها أقامت طوقا أمنيا في محيط مقهى، بينما يتم إجلاء سكان نحو 150 منزلا إلى مكان آمن.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الهولندية، أنه تم إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية في لاهاي، وألقت القبض على مشتبه به.