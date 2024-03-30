ترامب: لن أسمح لإيران بصنع قنبلة نووية حال فوزي بالانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 05:29 مساءً - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه لن يسمح لإيران بصنع قنبلة نووية في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة.

عندما سُئل عن موقفه من إيران بعد اقترابها من الحصول على السلاح النووي، أكد ترامب أنه لا يعتقد أن يحق لإيران امتلاك سلاح نووي. رغم امتلاكه لمعلومات حساسة، أكد أنه ليس مناسبًا أن يشاركها مع الجمهور، مؤكدًا على قوته في عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، واصفًا إياهم بأنهم لم يكون لديهم المال اللازم لذلك.

وأشار إلى أن إيران كانت قريبة جدًا من الحصول على السلاح النووي، وأنها كانت على بعد 35 يومًا فقط من اتخاذ القرار.

وتابع قائلا "لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا أبدًا. يمكنهم الحصول على سلاح نووي في 35 يومًا. أمامي سبعة أشهر لتولي منصبي، وتسعة أشهر لأتولى منصبي. يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء السيئة في تلك الفترة. هذا كثير. هذا كثير. مثل الأبدية. سبعة أشهر في هذا العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث يكون هناك قتال شديد وقابل للاشتعال، هذه فترة طويلة من الزمن، يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء السيئة. وأيضًا، يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء الجيدة "إذا حدث ذلك. إذا كان لدينا رئيس حقيقي، إذا كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعله، ويستطيع أن يجمع جملتين معًا، فيمكن حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة".

ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "الاقتصاد الإيراني انهار خلال فترة رئاسته بسبب العقوبات التي فرضها عليها".

وأضاف "لقد قلت للعديد من الدول، (47 دولة)، وتحدثت إلى العديد منهم شخصيًا، إذا اشتريتم النفط من إيران، فلن تقوموا بأي أعمال تجارية في الولايات المتحدة، وسوف نقوم بفرض رسوم جمركية على منتجاتكم.

وفي وقت سابق من فبراير، حذر تقرير أمريكي صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي من "التهديد النووي الإيراني"، وأكد أن لدى إيران القدرة على تصنيع 6 قنابل نووية خلال شهر، و12 قنبلة في 5 أشهر.

وقد صدر التقرير يوم 5 فبراير ونشره المعهد في صفحته الرسمية، ونص على أن التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني قد ارتفع بشكل كبير منذ مايو 2023، وتفاقم هذا التهديد، وفقا لتقرير المعهد، بسبب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.