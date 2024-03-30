العالم اليوم - صلاح ليس من بينهم.. ميسي يختار خلفاءه على عرش الكرة الذهبية

انتم الان تتابعون خبر صلاح ليس من بينهم.. ميسي يختار خلفاءه على عرش الكرة الذهبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 مارس 2024 06:28 مساءً - حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأميركي، قائمة مكونة من أربعة لاعبين، يرى بأنهم قادرون على خلافته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية للنسخ المقبلة.

الاسم الأول الذي خطر على ذهن ميسي فور سؤاله عن خليفته هو نجم ريال مدريد الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور.

واختار ميسي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي. ويمتلك هالاند سجلًا تهديفيًّا مرعبًا منذ الوصول إلى مانشستر سيتي، الأمر الذي يجعله -بحسب ميسي- مرشحًا قويًّا للمنافسة على الكرة الذهبية.

واللاعب الثالث الذي وقع اختيار البرغوث عليه هو النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو الوحيد من ضمن الأربعة الذين لعبوا إلى جانب ميسي.

وحل رابعا لاعب برشلونة الشباب لامين جمال، وفق "بلانت فوتبول".

وقال ميسي إن لامال لديه إمكانيات تؤهله للفوز بالكرة الذهبية في الأعوام المقبلة.

ويمتلك النجم الأرجنتيني لقب الجائزة في النسخة الأخيرة، حيث توج بها بفعل ما قدمه من أداء أسطوري مع الأرجنتين، وقيادته منتخب بلاده إلى الفوز بلقب مونديال قطر 2022.