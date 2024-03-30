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خارجية فرنسا تؤكد موقف باريس ضد إسرائيل وخطط اقتحام رفح

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 07:36 مساءً - قال وزير الخارجية الفرنسى إن بلاده تعارض بشدة خطط إسرائيل للقيام بعملية عسكرية فى رفح.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي الذى جمعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكرى وكذلك وزير الخارجية الاردنى.

وأكد وزير الخارجية الفرنسى أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة كارثى وعلى إسرائيل وقف عملياتها العسكرية فورا.

مجلس الأمن

وأوضح وزير خارجية فرنسا أن بلاده تعمل على مستويين تجاه غزة وهما إيصال المساعدات لأهالى القطاع وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضد إسرائيل.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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