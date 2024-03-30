العالم اليوم - كأس دبي العالمية.. لوريل ريفر يهدي السعودية لقبها الثالث

انتم الان تتابعون خبر كأس دبي العالمية.. لوريل ريفر يهدي السعودية لقبها الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 مارس 2024 08:26 مساءً - أهدى "لوريل ريفر" السعودية لقبها الثالث بعدما توج، يوم السبت، بطلاً للشوط الرئيس من النسخة الثامنة والعشرين من كأس دبي العالمية للخيول البالغة قيمة جوائزها 30.5 مليون دولار، منها 12 مليوناً مخصّصة للسباق الرئيسي.

وسبق للسعودية الفوز مرتين عبر "أروغيت" في 2017، و"كنتري غرامر" في 2022.

وقاد الفارس الأيرلندي تاج أوشي الجواد الذي يشرف على تدريبه بوبات سيمار للفوز بالشوط الرئيس الذي يعد ضمن الأغلى في العالم وتبلغ جائزته 12 مليون دولار، بينها 6.960 ملايين دولار للبطل، بعدما قدّم سباقاً رائعاً رغم انه كان خارج الترشيحات.

وسيطر "لوريل ريفر" على السباق المقام على الأرضية الرملية لمسافة 2000 م منذ البداية، ووصل الى خط النهاية بزمن 2:02:31 دقيقة، وبفارق كبير بلغ 8 أطوال ونصف الطول عن أقرب منافسيه حامل اللقب الياباني "أوشبا تيسورو"، ومواطنه "سنيور بوسكادور" الفائز في فبراير بلقب كأس السعودية.

وقال سيمار مدرب الجواد الفائز "الحظ كان دائماً إلى جانبي في السباقات التي اشارك فيها، وفخور بتحقيق اللقب الأول لي في مشاركتي الأولى بكأس دبي العالمية والتي أحلم منذ 21 عاما بالتواجد فيها".

وأضاف "بداية انطلاقة لوريل ريفر كانت رائعة، والأمور سارت على أفضل ما يرام حسب الخطة التي وضعناها، وكنا نعرف أن الجواد يمكنه الاستقرار في الصدارة في حال أخذ زمام المبادرة، وهو ما تحقق".

وفي الأشواط الأخرى، فاز الجواد السعودي "تلال الخالدية" بلقب دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية (2000 م على المضمار الرملي، مليون دولار)، والأميركي "تو ريفرز أوفر" بلقب غودلفين مايل (1600 م رملي، مليون دولار)، والايرلندي "تاو أوف لندن" بلقب كأس دبي الذهبي (3200 م عشبي، مليون دولار)، والياباني "فوريفر يانغ" بلقب دربي الامارات (1900 م رملي، مليون دولار)، و"كاليفورنيا سبانغل" من هونغ كونغ بلقب القوز للسرعة (1200 م عشبي، 1.5 مليون دولار).

كما فاز الروسي "توز" بلقب دبي غولدن شاهين (1200 م، رملي، 2 مليون دولار) والأميركي "فاكتور شيفال" بلقب دبي تيرف (1200 م عشبي، 5 ملايين دولار) و"ريبلس رومانس" لفريق غودلفين الاماراتي بلقب دبي شيما كلاسيك (2410 أمتار عشبي، 6 ملايين دولار).