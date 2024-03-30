وزير خارجية فرنسا: نفكر باتخاذ تدابير إضافية ضد المستوطنين الإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 09:31 مساءً - قال ستيفان سيجورنى، وزير خارجية فرنسا، إن بلاده تفكر باتخاذ تدابير إضافية ضد المستوطنين الإسرائيليين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، وأيمن الصفدى وزير خارجية الأردن.

أضاف:"نطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين بدون شروط".

وعقد الوزراء الثلاثة اليوم السبت، مباحثات ثلاثية حول الأوضاع في غزة، ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.