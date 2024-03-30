العالم اليوم - ترقب رياح وأمطار قوية في مناطق عدة بالمغرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 مارس 2024 10:21 مساءً - شهدت مناطق عدة في المغرب هطول أمطار كثيفة بينما أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بترقب تساقطات مطرية قوية ورعدية يوم خلال الساعات المقبلة، قد تصل مقاييسها إلى 120 ملم، وهبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (75 -100 كيلومتر في الساعة).

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "أحمر"، أن تساقطات مطرية قوية جدا، محليا رعدية، تتراوح مقاييسها ما بين 80 و120 ملم، مرتقبة بكل من عمالات وأقاليم شفشاون، وتطوان، والعرائش، والحسيمة وطنجة – أصيلة، وذلك ابتداء من الساعة الـ11 والنصف اليوم السبت وإلى غاية منتصف ليلة الأحد –الإثنين، مشيرة إلى أن مقاييس الأمطار قد تتجاوز 120 ملم في بعض مناطق الريف.

وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي" توقعت المديرية أن تسجل بعمالات وأقاليم وزان وفحص-أنجرة، والمضيق – الفنيدق، والقنيطرة، وتاونات، وتازة، تساقطات مطرية تتراوح مقاييسها بين 40 و60 ملم، وذلك ابتداء من الساعة الـ11 والنصف اليوم السبت وإلى غاية منتصف ليلة الأحد -الإثنين.

كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل تساقطات مطرية تتراوح مقاييسها بين 30 و50 ملم بكل الخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان والرباط وسلا والصخيرات-تمارة وبنسليمان، والمحمدية ومديونة والدارالبيضاء والنواصر وبرشيد، والجديدة وسيدي بنور وأسفي وخنيفرة وإفران؛ وذلك من منتصف النهار إلى الساعة 21 اليوم السبت.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، إلى أنه من المرتقب، كذلك، تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (75 – 100 كيلومتر في الساعة)، من الساعة الـ11 والنصف اليوم السبت وإلى الساعة الـ 23 يوم غد الأحد، بكل من عمالات وأقاليم بولمان وصفرو وإفران والحسيمة وشفشاون والدريوش وتازة وكرسيف، وفحص-أنجرة والعرائش وطنجة- أصيلة وتطوان ووزان والمضيق -الفنيدق والناظور، وتاوريرت ووجدة وأنجاد وبركان وجرادة وفكيك وتاونات، ومولاي يعقوب وفاس ومكناس والحاجب والرباط والخميسات، والقنيطرة وسيدي قاسم والصخيرات -تمارة وسلا وسيدي سليمان، والفقيه بن صالح وخنيفرة وبني ملال وخريبكة وأزيلال، وسيدي بنور والمحمدية والنواصر والجديدة والدارالبيضاء ومديونة وبرشيد، وبنسليمان وسطات ومراكش والصويرة وشيشاوة والحوز، ورحامنة وقلعة السراغنة واليوسفية وأسفي، وتنغير والرشيدية وزاكورة وورزازات وميدلت وطاطا.