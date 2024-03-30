زاخاروفا تفسر سبب تخبط زيلينسكي
سخرت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي لم يستبعد التفاوض مع بلادها على حدود ما قبل عمليتها العسكرية.
وقالت المتحدثة زاخاروفا في تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم الاخباري "إنه متوتر ولديه انتخابات قادمة، أو لن يجري الانتخابات؟".
وسبق وصرح زيلينسكي أمس وللمرة الأولى بأن مفاوضات السلام مع موسكو واردة حول حدود عام 2022، بعد تمسّك كييف التام بتحرير "آخر ذرة تراب وإعادة الجيش الروسي إلى حدود عام 1991"، أي إلى حدود ما قبل انضمام القرم إلى روسيا.
وكانت الانتخابات الرئاسة الأوكرانية مقررة في 31 مارس 2024م، لكن تم إلغاؤها بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد.
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