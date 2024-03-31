العالم اليوم - الأردن.. القبض على أشخاص في مخيم البقعة بعد أعمال شغب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 مارس 2024 03:24 صباحاً - ألقت أجهزة الأمن الأردنية القبض على عدد من الأشخاص على خلفية أحداث أمنية وقعت في مخيم البقعة، مشيرة إلى قيامهم بأعمال شغب وتخريب وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العام.

وفي بيان له، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، مساء السبت، إنه "جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة بحقهم."

وأكد البيان أن قوات الأمن العام "ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدّرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق".

وأضاف أن "العمل جارٍ لمتابعة كل من يثبت تورّطه بالمشاركة والتحريض على إثارة الشغب والتخريب، وأنه سيصار إلى متابعتهم حتى القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة".

ونشرت مديرية الأمن العام الأردنية مشاهد من أعمال شغب سيطرت عليها قوات الدرك في مخيم البقعة، تخللها إشعال نيران في ممتلكات وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن ورمي حجارة وزجاجات تجاههم.