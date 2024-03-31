العالم اليوم - بينها مقتل 5770 جنديا.. روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال أسبوع

انتم الان تتابعون خبر بينها مقتل 5770 جنديا.. روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 مارس 2024 07:25 صباحاً - كشفت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع من المعارك على كافة جبهات القتل، ومن بينها القضاء على أكثر من 5770 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1208 مسيّرات وعشرات الصواريخ الغربية التي أطلقتها القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، إنه منذ 23 وحتى 30 مارس الجاري، وجهت القوات الروسية 57 ضربة عالية الدقة بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بينها صواريخ "تسيركون" و"كينجال" فرط الصوتية والمسيرات.

وأضافت أن هذه الضربات طالت مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية التابعة لها والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومقار الاستخبارات العسكرية ومواقع تجميع الزوارق المسيرة ومستودعات الوقود ومواقع الطاقة.

خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع: