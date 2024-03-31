الجيش الإندونيسي يعلن إخماد حريق في مستودع ذخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 09:31 صباحاً - قال مسؤول عسكري إن حريقا هائلا في مستودع ذخيرة بالقرب من العاصمة الإندونيسية تم إخماده في وقت مبكر، اليوم الأحد، مضيفا أن الجيش يقوم بمسح المناطق السكنية القريبة لجمع المواد التي يحتمل أن تكون قد تطايرت أثناء الانفجارات.

واندلع الحريق يوم السبت في منشأة عسكرية للذخيرة في بوجور على مشارف جاكرتا حوالي الساعة 06:30 مساء (11:30 بتوقيت غرينتش)، مما تسبب في سلسلة من الانفجارات المدوية وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء الليل. وقال الجيش إن الحادث لم يسفر عن إصابات أو قتلى.

وقال محمد حسن، القائد العسكري في جاكرتا، إنه تم إخماد الحريق حوالي الساعة 03:45 صباح اليوم الأحد.

وقال حسن للصحفيين بالقرب من الموقع: «نحن نفحص المنطقة المحيطة بالموقع وسنقوم بتمشيط وتنظيف المواد التي تطايرت من المستودع».

ولم يصف الجيش الأشياء لكنه حذر السكان من لمسها لأنها قد تكون خطيرة.

واستخدم رجال الإطفاء سيارات آلية للمساعدة في إخماد النيران.

وقال الجيش إنه يشتبه في أن الحريق بدأ بسبب مواد كيماوية غير مستقرة في جزء من المنشأة حيث تم تخزين الذخيرة القديمة.

وقال حسن إن الذخيرة كانت مخزنة في المنشأة لأن الجيش كان بصدد التخلص منها.