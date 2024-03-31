لابيد: حكومة ”نتنياهو” فشلت على مدار نصف عام في استعادة المحتجزين بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 11:33 صباحاً - قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وزراء حكومة "نتنياهو" يظهرون واحدًا تلو الآخر ويهاجمون عائلات المحتجزين في غزة "أنتم مجانين"؟.

وأضاف "لابيد"، عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الحكومة الحالية فشلت على مدار نصف عام في استعادة المحتجزين بغزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتابع: "حكومة الدمار هذه يجب أن تعود إلى ديارها.. الانتخابات الآن".

ويواجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضغطًا متزايدًا من عائلات المحتجزين، منذ 7 أكتوبر الماضي في غزة، الذين تزايدت احتجاجاتهم ضد "نتنياهو" في تل أبيب، واتهامه بتعمد إفشال صفقة الأسرى.