العالم اليوم - قتيل و12 جريحا بحوادث على هامش الانتخابات البلدية في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 مارس 2024 12:28 مساءً - قتل شخص وأصيب 12 آخرون في حوادث على هامش الانتخابات البلدية في جنوب شرقي البلاد، التي انطلقت اليوم الأحد.

ويواصل الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في انتخابات بلدية تشمل 81 إقليما، ويسعى فيها حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى استعادة رئاسة مدن خسرها في انتخابات عام 2019، منها إسطنبول أكبر مدن البلاد والعاصمة أنقرة.

وتخوض أحزاب المعارضة الانتخابات هذه المرة بشكل منفرد، بعدما كانت قد خاضت الانتخابات قبل 5 سنوات من خلال تحالف ضمها وتمكنت عن طريقه من تحقيق نجاحات لافتة.

ويتنافس على رئاسة بلدية إسطنبول مراد قوروم من حزب "العدالة والتنمية"، وكان وزيراً للبيئة والتطوير العمراني، وترك منصبه بعد الانتخابات العامة في عام 2023، ثم تم انتخابه عضواً في البرلمان عن إسطنبول.

وأكرم إمام أوغلو من حزب "الشعب الجمهوري"، وفاز في انتخابات عام 2019 في إسطنبول بدعم من تحالف حزب "الشعب الجمهوري" والحزب "الصالح"، وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.