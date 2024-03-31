العالم اليوم - قتلى باستهداف مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين في "شهداء الأقصى"

انتم الان تتابعون خبر قتلى باستهداف مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين في "شهداء الأقصى" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 مارس 2024 12:28 مساءً - أفادت مصادرنا بسقوط قتلى وجرحى، بينهم صحفيون، جراء استهداف من مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، لخيام نازحين بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

واتهمت حركة حماس، في بيان، الجيش الاسرائيلي بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى ما أدى الى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وجاء في البيان، الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى"، مشيرا إلى أن القصف جاء في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين.

ودانت الحركة في بيانها "المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، وندعو كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة".

وحملت حماس "الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين".

وطالبت المنظمات الدولية ودول العالم الحر بالضغط على إسرائيل من أجل وقف "هذه الحرب العدوانية"، كما دعت إلى حماية المستشفيات من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.