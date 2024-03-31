نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا بالقاهرة يعلن موعد انعقاد القمة الكورية الأفريقية في يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر كيم يونج هيون بوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين كوريا ومصر.

ووفق بيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة، أشار السفير كيم إلى أن الشركات الكورية العاملة في مصر تستفيد من التطور الإيجابي الأخير في وضع الاقتصاد الكلي في مصر.

وأعرب عن تقديره للوزيرة المشاط لقيادتها ودورها في إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين بما في ذلك صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وتركيا. بنك عالمي.

وأضاف أن تحسن استقرار الاقتصاد المصري سيمهد الطريق أمام المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر في المستقبل القريب.

كما أطلع السفير كيم الوزيرة المشاط على القمة الكورية الإفريقية الافتتاحية التي ستعقد يومي 4 و5 يونيو هذا العام في كوريا، وطلب مساهمة مصر الفعالة في إنجاح القمة التاريخية المقبلة.

وقال إن القمة ستوفر قوة دفع مهمة للارتقاء بشراكة التعاون الشاملة بين البلدين الصديقين وكذلك المساهمة في التعاون الثنائي بين كوريا ومصر في تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية.

وأعرب السفير كيم عن رغبته في عقد اجتماع خلال القمة بعد شهرين من مع الوزيرة، متابعا: ستسهم رئاسة الرئيس السيسي الجديدة في رفاهية شعبي البلدين من خلال تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التحول الأخضر والتحول الرقمي.

وأشارت الوزيرة المشاط إلى أن التعاون بين مصر وكوريا قد تعزز إلى مستوى غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وأعربت عن تقديره لجهود السفارة الكورية في تسهيل مختلف المشاريع المشتركة.

وفيما يتعلق بالقمة الكورية الإفريقية الافتتاحية، أشادت بجهود كوريا لزيادة دورها في المجتمع الدولي، واتفقت على مواصلة العمل معًا من أجل نجاح اجتماع القمة.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة من خلال استكشاف المزيد من مجالات التعاون بين البلدين.