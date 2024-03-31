العالم اليوم - غزة.. ارتفاع عدد القتلى إلى 32782 والجرحى إلى 75298

انتم الان تتابعون خبر غزة.. ارتفاع عدد القتلى إلى 32782 والجرحى إلى 75298 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 مارس 2024 02:20 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت "8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيد و 108 اصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32782 قتيلا و75298 جريحا، وذلك منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت آخر عملية قصف إسرائيلية نفذتها مسيرة مستهدفة خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وأدت إلى مقتل 4 وإصابة آخرين، بينهم 4 صحفيين بحسب ما أفادت مصادرنا.

وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية نفذت قصفا جويا وبريا في مناطق متفرقة في القطاع شملت مدينة خان يونس جنوبي القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا، وذلك في اليوم 177 من الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.