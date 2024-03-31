جيش الاحتلال: أحد مصابي عملية طعن في محطة الحافلات ببئر السبع ضابط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 02:27 مساءً - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أحد مصابي عملية الطعن في محطة الحافلات ببئر السبع ضابط بالجيش.

في وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل منفذ عملية الطعن في المحطة المركزية ببئر السبع متأثرًا بإصابته.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن منفذ العملية هو الشاب ناجي أبو فريح من مدينة رهط.

وأكدت إصابة مستوطن بجروح جرّاء عملية الطعن، وتم نقله إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه منفذ العملية.