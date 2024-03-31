العالم اليوم - ترامب يبحث عن "نائب الرئيس".. ويسرب أسماء في "لعبة تخمينات"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يبحث عن "نائب الرئيس".. ويسرب أسماء في "لعبة تخمينات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 مارس 2024 04:21 مساءً - يقوم مساعدو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفحص المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس في منتجع مارالاغو، حيث يطرح المرشح الجمهوري قائمة موسعة من الأسماء في المحادثات الخاصة، وفق موقع "بوليتيكو" الأميركي.

وتقود سوزي ويلز، إحدى كبار مستشاري ترامب، عملية تقريبية لاختصار قائمة تضم حوالي عشرة مشرعين وشخصيات جمهورية أخرى قيد النظر، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على العملية.

وقد قامت الحملة بالفعل بتعيين شركة خارجية لفحص المرشحين وإعداد المستندات البحثية.

وظلت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، التي أثرت في قرار ترامب باختيار مايك بنس في عام 2016، على اطلاع دائم. قال نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، إنه يتحدث مع والده بشكل متكرر حول من هو المتنافس.

في ظل تأرجح القائمة من الأعلى إلى الأسفل الذي يتغير على ما يبدو كل دقيقة، فقد شملت القائمة الجميع من تيم سكوت وكريستي نويم إلى بايرون دونالدز، وإليز ستيفانيك، وتولسي جابارد، وجي دي فانس، الذي وصفه ترامب بـ "المقاتل".

على الرغم من قوله إنه لا يعتقد أن نائب الرئيس مهم إلى هذا الحد، فإنه يسأل الضيوف بانتظام في نادي مارالاغو الخاص به عن آرائهم حول الخيارات المختلفة، وبميل إلى التشويق، ويحصر خياراته في الاجتماعات الخاصة ووسائل الإعلام.. ومن المتوقع أن تستغرق العملية أشهرا.

معيار ترامب لاختيار نائبه

قال ترامب إن معياره الأعلى هو اختيار شخص "سيكون رئيسًا جيدًا (…)في حالة الطوارئ".

لا تزال الأسماء قيد النظر في حالة تغير مستمر، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على القائمة، الذين وصفوها بأنها مكتوبة "بالقلم الرصاص".

لكنها تضم السيناتور سكوت من كارولينا الجنوبية، وفانس من أوهايو، وكاتي بريت من ألاباما، وماركو روبيو من فلوريدا، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة. نويم من داكوتا الجنوبية، وسارة هوكابي ساندرز من أركنساس، ودوغ بورغوم من داكوتا الشمالية.

ودونالدز، ممثل فلوريدا، وغابارد، ممثل هاواي السابق، من بين آخرين، قيد النظر أيضًا أو تم طرحهم من قبل ترامب.

التخمين

ويبدو أن ترامب يستمتع بلعبة التخمين - التي استمرت منذ أعلن عن ترشحه الثالث للبيت الأبيض في نوفمبر 2022، لكنها اشتدت منذ فوزه بالترشيح في مارس.

خلال اجتماع خاص قبل عدة أسابيع في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قام بإدراج قائمة المرشحين المحتملين مع الزوار، بما في ذلك أحد أعضاء الكونغرس، مقدمًا تعليقًا على كل منهم. لقد أشاد بستيفانيك وجابارد، وفقًا لشخص مطلع على المحادثة طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية. وكان رافضًا لسكوت، مشيرًا إلى أن السيناتور قد لا يكون على مستوى منصب الرئيس، إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، وفي إشارة إلى تذبذبه، تحدث ترامب بشكل إيجابي عن سكوت في الأسبوع الماضي، وفقًا لشخص مطلع على محادثة خاصة مع الرئيس السابق. ورفض متحدث باسم سكوت التعليق.

قال السيناتور تومي توبرفيل في مقابلة: "سوف يسألك عن الناس".

أسماء مألوفة

وحذر السيناتور من أن تلك الأسماء التي يروج لها حلفاء ترامب أو المستشارون السياسيون يجب أن يتم التعامل معها بشكل متشكك. "كل ما يمكنني قوله لك هو، إذا كنت تسمع أي أسماء، فلن تكون هذه الأسماء. إنها كلها دعاية”.

قال مدرب كرة القدم السابق إن جميع الأسماء العائمة تبدو مألوفة: "مثل مدربي كرة القدم، عندما يكون هناك وظيفة شاغرة، يقوم وكيل أعمالي دائمًا بوضع اسمي هناك ليحصل على زيادة في الراتب، ويحصل على الدعاية وكل ذلك". وردد توبرفيل آراء مستشاري ترامب، الذين أعربوا عن انزعاجهم من بعض مناورات المستشارين وراء الكواليس.

واقترحت كيليان كونواي، المستشارة الكبيرة السابقة لترامب في البيت الأبيض، أن يختار ترامب شخصًا يمكنه مساعدته على الفوز والحكم، وألا يكون مصدر إلهاء بينما يحاول توسيع نطاق وصوله إلى ناخبي الأقليات والنساء والمستقلين السياسيين. وعلى وجه التحديد، قالت إنه يجب على ترامب اختيار شخص يمكنه التحدث عن الإجهاض "باقتناع وتعاطف" وتوضيح ما يعنيه أن تكون "جمهوريًا مؤيدًا للحياة" مقابل "ديمقراطيًا مؤيدًا للاختيار" في عام 2024.

وقالت كونواي في مقابلة: "على عكس الديمقراطيين الذين هم عالقون مع رئيس ونائب رئيس لا يتمتعان بشعبية كبيرة، فإن ترامب يعاني من إحراج الثروات فيما يتعلق بمن يمكنه اختياره".

وأضافت أنه عندما يفكر ترامب في منصب نائب الرئيس، فهو يفكر أيضًا في تعيين أشخاص لمناصب عليا أخرى في الإدارة المحتملة: "نائب الرئيس هو القرار الأكثر أهمية، لكنه يركز على نطاق واسع على الموظفين في كل مكان".

مقاتل

وقال ترامب جونيور الأسبوع الماضي إنه يتحدث مع والده بشكل متكرر حول عملية اختيار نائب الرئيس ويدفعه لاختيار "مقاتل".

وانتقد ضمنيًا نائب الرئيس السابق لترامب، بنس، الذي رفض دعم الجهود الرامية إلى إلغاء انتخابات 2020.