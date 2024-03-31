العالم اليوم - نتنياهو يخضع لجراحة لعلاج "فتق" بشكل عاجل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 مارس 2024 04:21 مساءً - ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيخضع لعملية جراحية اليوم الأحد لعلاج فتق اكتشفه أطباؤه.

وسيتم تخدير نتنياهو كليا بعدما اكتشف الأطباء الفتق"أثناء فحص دوري". وجاء في البيان "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء". ما هو الفتق الفتق هو حالة تحدث عندما يكون هناك ضعف في العضلات التي تدعم أعضاء البطن وتثبتها في مكانها، يسمح هذا الضعف في عضلات جدار البطن للأعضاء والأنسجة الداخلية بالتمدد إلى داخله، مما يؤدي إلى حدوث انتفاخ، وهو ما يعرف بالفتق.

لا يسبب الفتق عادةً أي أعراض تؤثر على جودة حياة المريض، ولكن في بعض الأحيان قد تكون الحالة خطيرة وتحتاج إلى التدخل الجراحي الفوري، إما عن طريق عملية مفتوحة أو باستخدام المنظار.

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