نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة روسية تكشف العلاقة بين أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي واعتقالات بالجملة في تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي كان على صلة بدواعش طاجيك وأفغان في تركيا، وأن الأمن التركي اعتقل 40 مشبوها بعد استجواب الأمن الروسي له.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أنه "في بداية العام الجاري توجه الإرهابي فريدون شمس الدين إلى إسطنبول، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة لدى أصدقائه، حيث بدأت تظهر عليه علامات التطرف بعد تواصله مع أقرباء له من هناك، لكنه قال إنه زار تركيا مع أصدقائه ويرغب في العمل هناك".

وأضاف المصدر أنه تم في تركيا اعتقال 40 شخصا يشتبه في تورطهم في نشاط تنظيم "داعش" بناء على المعلومات التي قدمها شمس الدين أثناء استجوابه في روسيا.

وأضاف: "يعتقد أنه في ذلك الوقت بالذات مر فريدون بالتدريب اللازم لتنفيذ الهجوم الإرهابي على يد مرشدين قاتلوا في أفغانستان وسوريا في صفوف تنظيم "داعش".